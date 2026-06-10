Kingdom Hearts IV ukazuje po čtyřelech letech nový trailer. Vyjde i na PC
zdroj: Square Enix

Kingdom Hearts IV ukazuje po čtyřelech letech nový trailer. Vyjde i na PC

PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

10. 6. 2026 10:50 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Po čtyřech letech téměř absolutního ticha se Kingdom Hearts IV konečně znovu ukázalo během Nintendo Directu. Square Enix představilo nový trailer (výše) a zároveň potvrdilo jednu důležitou novinku – hra vyjde i na PC. Pokračování bylo původně oznámeno už v roce 2022 u příležitosti 20. výročí série, od té doby se ale po něm téměř slehla zem. Nová ukázka tak představuje první výraznější pohled na projekt po několikaleté odmlce, byť opět bez aspoň přibližného data vydání.

Kingdom Hearts IV
Novinky
Trojkou to nekončí. Square Enix ukázal Kingdom Hearts IV

Trailer ukazuje návrat hlavního hrdiny Sora, který se opět pouští do boje s Heartless protivníky. Soubojový systém působí ještě dynamičtěji než v předchozích dílech a nechybí ani efektní pohyb po prostředí pomocí magických řetězů. Velkou část záběrů tvoří městské prostředí připomínající tokijskou Šibuju, které fanoušci série znají už z předchozích teaserů. Sora bude znovu cestovat mezi různými světy, což je jeden z hlavních pilířů celé série.

Krátce se objevil také mladý Xehanort, jeden z nejdůležitějších antagonistů celé ságy. Jakou roli bude hrát tentokrát, zůstává zatím záhadou. Nejdůležitější zprávou mimo samotný trailer je ale změna vydavatelské strategie. Square Enix potvrzuje, že Kingdom Hearts IV nebude exkluzivitou jediné platformy. Hra má vyjít současně na více systémech včetně PC. Jde o další důkaz, že společnost postupně opouští svou dřívější orientaci na časové exkluzivity. Podobný přístup ostatně zvolila i u nově oznámeného Final Fantasy VII Revelation.

Smarty.cz
Tagy:
JRPG
Zdroje:
Square Enix
Hry:
Kingdom Hearts IV
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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