Kingdom Come vybralo přes 1,3 milionu korun pro zachování Pirkštejna

Na Steamu před několika týdny proběhl festival středověkých her, kterého se přirozeně účastnilo i Warhorse s jejich RPG sérií Kingdom Come. V té době tým slíbil, že z každé zakoupené kopie během akce věnuje 1 dolar pro snahu o zachování hradu Pirkštejn, který najdete v Ratajích nad Sázavou. Snaha, díky níž se nakonec získala nezanedbatelná částka.
Studio transparentně nedávno přiznalo, že se tímto způsobem povedlo vybrat 65 324 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,365 milionů korun. Jednoduchou matematikou se dopídíme k tomu, že značka během festivalu tedy prodala přes dalších 65 tisíc kopií, které se přidávají už k dříve oznámeným 15 milionům celkem.
Tímto vliv hry mimo obrazovky nicméně nekončí. Jenom na letošní rok se chystá hned několik fanouškovských a koncertních akcí, přičemž studio se nedávno spojilo se značkou parfémů Kintsugi Perfumes, aby společně přinesli zajímavou luxusní vůni.