Kingdom Come vybralo přes 1,3 milionu korun pro zachování Pirkštejna
zdroj: Warhorse

15. 5. 2026 9:43 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Na Steamu před několika týdny proběhl festival středověkých her, kterého se přirozeně účastnilo i Warhorse s jejich RPG sérií Kingdom Come. V té době tým slíbil, že z každé zakoupené kopie během akce věnuje 1 dolar pro snahu o zachování hradu Pirkštejn, který najdete v Ratajích nad Sázavou. Snaha, díky níž se nakonec získala nezanedbatelná částka.

Studio transparentně nedávno přiznalo, že se tímto způsobem povedlo vybrat 65 324 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,365 milionů korun. Jednoduchou matematikou se dopídíme k tomu, že značka během festivalu tedy prodala přes dalších 65 tisíc kopií, které se přidávají už k dříve oznámeným 15 milionům celkem.

Kingdom Come Pirkštejn zdroj: Warhorse

Tímto vliv hry mimo obrazovky nicméně nekončí. Jenom na letošní rok se chystá hned několik fanouškovských a koncertních akcí, přičemž studio se nedávno spojilo se značkou parfémů Kintsugi Perfumes, aby společně přinesli zajímavou luxusní vůni.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
