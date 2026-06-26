Kingdom Come: Deliverance II slaví šest milionů prodaných kusů a spojení s Balatrem

To je zase důvodů k radosti ve středověku. Konkrétně celých šest milionů důvodů. Vydavatelství Deep Silver oznámilo, že tuzemské Kingdom Come: Deliverance II překročilo hranici šesti milionů prodaných kusů, tudíž se za poslední čtyři měsíce do světa podíval další milion.
Warhorse příležitost nenechává bez povšimnutí a vydává aktualizaci 1.5.6. Přidává jeden malý důvod k návratu, protože její součástí je i nový vedlejší quest, jenž vznikl ve spolupráci s indie hitem Balatro a točí se tak kolem šaška, který se ochomýtá kolem jedné z hospod.
A Jester has started to hang around in front of the Hangman's Halter Tavern shouting about a strange new game. Will you join our new @BalatroGame inspired quest? ?— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) June 25, 2026
The update also contains some bug fixes and we’ve added support for the Steam controller.
Check out the full… pic.twitter.com/8PqevJNSYz
Společně s aktualizací se do PC verze taktéž dostala oficiální podpora nového Steam Controlleru, ale také se opravilo několik dřívějších prohřešků v rámci uživatelského rozhraní a hardcore režimu. A jelikož na Steamu probíhá letní výprodej, můžete si výlet do tuzemské historie udělat už za 23,99 eur, případně za pouhých 5,99 v případě jedničky.