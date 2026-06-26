Kingdom Come: Deliverance II slaví šest milionů prodaných kusů a spojení s Balatrem
zdroj: Warhorse

Kingdom Come: Deliverance II slaví šest milionů prodaných kusů a spojení s Balatrem

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26. 6. 2026 12:44 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

To je zase důvodů k radosti ve středověku. Konkrétně celých šest milionů důvodů. Vydavatelství Deep Silver oznámilo, že tuzemské Kingdom Come: Deliverance II překročilo hranici šesti milionů prodaných kusů, tudíž se za poslední čtyři měsíce do světa podíval další milion.

Warhorse příležitost nenechává bez povšimnutí a vydává aktualizaci 1.5.6. Přidává jeden malý důvod k návratu, protože její součástí je i nový vedlejší quest, jenž vznikl ve spolupráci s indie hitem Balatro a točí se tak kolem šaška, který se ochomýtá kolem jedné z hospod.

Společně s aktualizací se do PC verze taktéž dostala oficiální podpora nového Steam Controlleru, ale také se opravilo několik dřívějších prohřešků v rámci uživatelského rozhraní a hardcore režimu. A jelikož na Steamu probíhá letní výprodej, můžete si výlet do tuzemské historie udělat už za 23,99 eur, případně za pouhých 5,99 v případě jedničky.

Smarty.cz
Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět
Zdroje:
Warhorse
Hry:
Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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