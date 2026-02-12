Kingdom Come: Deliverance II prodalo přes 5 milionů kopií

České RPG Kingdom Come: Deliverance II nedávno oslavilo rok od vydání zajímavými statistikami. Ta nejdůležitější ale vychází teď – hry se prodalo přes 5 milionů kopií. Hra se loni stala fenoménem, který zápolil o ceny za hry roku a dokonce výrazně zvýšil návštěvnost památek českých hradů a měst, ve kterém se hra odehrává.
Od nás si v recenzi hra odnesla devítku se slovy od Honzy Slavíka: „Takhle má vypadat pokračování. Pár šmouh by se našlo, ale jinak je nové Jindrovo dobrodružství větší, kvalitnější, promyšlenější a lepší. Není nad čím váhat.“