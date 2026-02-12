Kingdom Come: Deliverance II prodalo přes 5 milionů kopií
zdroj: Foto: Warhorse

Kingdom Come: Deliverance II prodalo přes 5 milionů kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 2. 2026 12:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

České RPG Kingdom Come: Deliverance II nedávno oslavilo rok od vydání zajímavými statistikami. Ta nejdůležitější ale vychází teď – hry se prodalo přes 5 milionů kopií. Hra se loni stala fenoménem, který zápolil o ceny za hry roku a dokonce výrazně zvýšil návštěvnost památek českých hradů a měst, ve kterém se hra odehrává.

Od nás si v recenzi hra odnesla devítku se slovy od Honzy Slavíka: „Takhle má vypadat pokračování. Pár šmouh by se našlo, ale jinak je nové Jindrovo dobrodružství větší, kvalitnější, promyšlenější a lepší. Není nad čím váhat.“

Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět
Zdroje:
Warhorse
Hry:
Kingdom Come: Deliverance 2
Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
