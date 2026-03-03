Kingdom Come 2 si zahrajete i v Game Passu
zdroj: Warhorse

Kingdom Come 2 si zahrajete i v Game Passu

3. 3. 2026 14:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Kingdom Come: Deliverance 2 je ode dneška součástí Game Passu. Jen něco málo přes rok po vydání se jeden z nejlépe hodnocených RPG posledních let dostává k předplatitelům. O příchodu hry do Game Passu se mluvilo už v polovině února, ale teprve nyní je titul oficiálně dostupný ke stažení na Xboxu i PC. Výjimkou je pouze základní (Essential) úroveň předplatného, kde hra k dispozici není.

kingdom come
Recenze
Kingdom Come: Deliverance II – recenze

Společně s Kingdom Come: Deliverance 2 dorazilo do Game Passu také klasické Final Fantasy III, čímž služba nabídla zajímavý kontrast mezi moderním realistickým RPG a legendární japonskou klasikou. Pokud jste KCD2 dosud nehráli, teď máte ideální příležitost ponořit se do jednoho z nejambicióznějších středověkých RPG posledních let.

Smarty.cz
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Kingdom Come: Deliverance 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
