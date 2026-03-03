Kingdom Come 2 si zahrajete i v Game Passu

Kingdom Come: Deliverance 2 je ode dneška součástí Game Passu. Jen něco málo přes rok po vydání se jeden z nejlépe hodnocených RPG posledních let dostává k předplatitelům. O příchodu hry do Game Passu se mluvilo už v polovině února, ale teprve nyní je titul oficiálně dostupný ke stažení na Xboxu i PC. Výjimkou je pouze základní (Essential) úroveň předplatného, kde hra k dispozici není.
Společně s Kingdom Come: Deliverance 2 dorazilo do Game Passu také klasické Final Fantasy III, čímž služba nabídla zajímavý kontrast mezi moderním realistickým RPG a legendární japonskou klasikou. Pokud jste KCD2 dosud nehráli, teď máte ideální příležitost ponořit se do jednoho z nejambicióznějších středověkých RPG posledních let.