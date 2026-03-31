KFC v Česku sponzoruje vlastní virtuální závodní tým. V prvním závodě obsadil bednu

Fastfoodový gigant KFC znovu rozšiřuje své působení v herním světě a tentokrát míří na startovní rošt. Nově se totiž zapojil do česko-slovenské esportové série Mercedes-Benz Virtual GP, kde vystupuje s vlastním týmem KFC Racing. Ten reprezentují zkušení sim-raceři Martin Štefanko a Petr Hermoch, kteří už stihli naznačit, že nepůjde jen o marketingovou exhibici.
Sezóna 2026 odstartovala 17. března na virtuální verzi okruhu v Sebringu a KFC Racing se hned při premiéře vytáhl. V hlavním závodě se oba jezdci prosadili na stupně vítězů, když si mezi dvacítkou nejlepších závodníků z Česka a Slovenska dojeli pro druhé a třetí místo. Po úvodním podniku tak tým vede celkové pořadí a ukazuje, že i značka známá hlavně díky kuřeti může v digitálním motorsportu pořádně zavařit konkurenci.
„Gaming a esport jsou pro KFC přirozeným prostředím. S esportovou komunitou spolupracujeme už od roku 2017 a naše aktivity v této oblasti každým rokem rozšiřujeme. Virtual GP je špička mezi virtuálními závodními sériemi v našem regionu a jsme rádi, že můžeme být její součástí,“ říká Helena Vyhnánková, marketingová ředitelka KFC.
Samotná série přitom není žádná arkádová záležitost. Závodníci usedají za volanty speciálů Mercedes-AMG GT3 a na profesionálních simulátorech řeší podmínky co nejbližší realitě. Každý závod se skládá z krátkého sprintu a delšího hlavního závodu, což dává prostor jak rychlosti, tak strategii. Celá sezóna nabídne dvanáct zastávek, takže o body i chyby bude ještě dlouho postaráno.
Další závod je na programu už 31. března od 19:00 a sledovat ho bude možné jak v televizi, tak online. Přenos poběží na Oneplay Sport 2 i na kanálech Virtual GP a PROESPORT, kde se o komentář postarají Jakub Urban a Michal Blažek. Pokud si KFC Racing udrží tempo z úvodu sezóny, může se z jejich vstupu do virtuálního motorsportu vyklubat překvapivě silný příběh.