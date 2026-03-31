KFC v Česku sponzoruje vlastní virtuální závodní tým. V prvním závodě obsadil bednu

31. 3. 2026 11:50 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fastfoodový gigant KFC znovu rozšiřuje své působení v herním světě a tentokrát míří na startovní rošt. Nově se totiž zapojil do česko-slovenské esportové série Mercedes-Benz Virtual GP, kde vystupuje s vlastním týmem KFC Racing. Ten reprezentují zkušení sim-raceři Martin Štefanko a Petr Hermoch, kteří už stihli naznačit, že nepůjde jen o marketingovou exhibici.

Sezóna 2026 odstartovala 17. března na virtuální verzi okruhu v Sebringu a KFC Racing se hned při premiéře vytáhl. V hlavním závodě se oba jezdci prosadili na stupně vítězů, když si mezi dvacítkou nejlepších závodníků z Česka a Slovenska dojeli pro druhé a třetí místo. Po úvodním podniku tak tým vede celkové pořadí a ukazuje, že i značka známá hlavně díky kuřeti může v digitálním motorsportu pořádně zavařit konkurenci.

Assetto Corsa EVO
Simracing 101: Jak začít závodit od stolu

„Gaming a esport jsou pro KFC přirozeným prostředím. S esportovou komunitou spolupracujeme už od roku 2017 a naše aktivity v této oblasti každým rokem rozšiřujeme. Virtual GP je špička mezi virtuálními závodními sériemi v našem regionu a jsme rádi, že můžeme být její součástí,“ říká Helena Vyhnánková, marketingová ředitelka KFC.

Samotná série přitom není žádná arkádová záležitost. Závodníci usedají za volanty speciálů Mercedes-AMG GT3 a na profesionálních simulátorech řeší podmínky co nejbližší realitě. Každý závod se skládá z krátkého sprintu a delšího hlavního závodu, což dává prostor jak rychlosti, tak strategii. Celá sezóna nabídne dvanáct zastávek, takže o body i chyby bude ještě dlouho postaráno.

Další závod je na programu už 31. března od 19:00 a sledovat ho bude možné jak v televizi, tak online. Přenos poběží na Oneplay Sport 2 i na kanálech Virtual GP a PROESPORT, kde se o komentář postarají Jakub Urban a Michal Blažek. Pokud si KFC Racing udrží tempo z úvodu sezóny, může se z jejich vstupu do virtuálního motorsportu vyklubat překvapivě silný příběh.

Závody simulace KFC Virtual GP
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
