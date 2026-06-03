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Kemuri předvádí v nové hře Ikumi Nakamury lov jókaiů ve velkém stylu

3. 6. 2026 10:40 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Kemuri
Kemuri
Kemuri
Galerie

Na včerejším State of Play se objevila nová ukázka z chystané akční adventury Kemuri od studia Unseen, které založila herní veteránka Ikumi Nakamura. Vývojářka se osobně ukázala v prezentaci, aby představila první záběry z hraní ve futuristickém světě, kde se kyberpunková metropole hemží nadpřirozenými bytostmi z japonského folklóru. V roli lovců jókaiů se pustíte do soubojů s démony za pomoci střelných zbraní, luků i magií posílených bojových umění, přičemž každé střetnutí hýří hromadou bombastických efektů.

Nejoriginálnějším prvkem se ale zdá být systém odměn. Schopnosti poražených démonů totiž nepřetavíte jen do nových sil, ale také do extravagantních módních doplňků a outfitů, které ovšem opět ovlivňují další postup. Trailer zároveň ukázal důraz na dynamický, plynulý pohyb po městě – od běhání po mrakodrapech až po vrcholně netradiční surfování. Kemuri nabídne sólo hraní i kooperaci až pro tři a už teď působí jako odvážný žánrový experiment, ve kterém se dají vystopovat Nakamuřiny zkušenosti a vlivy z Okami, Street Fightera, ale třeba i z Ghostwire: Tokyo. Vydání je zatím plánováné na 2027.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko mytologie
Zdroje:
Unseen
Hry:
Kemuri
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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