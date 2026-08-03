Keltské JRPG Forge of the Fae se ukazuje v nových záběrech
zdroj: Deck13

Keltské JRPG Forge of the Fae se ukazuje v nových záběrech

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

3. 8. 2026 11:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Německé studio Deck13 si nejspíše spojíte hlavně se sérií The Surge. V posledních letech se ale ve velkém dalo na vydavatelskou činnost a podporuje řadu menších her. S jejich pomocí například vzniklo chválené RPG Drova – Forsaken Kin, aktuálně se potom klube Forge of the Fae.

I díky nové ukázce napěchované záběry z hraní si můžete být jistí, že se na vás řítí sympatické pixelartové JRPG s tahovými souboji, obohacenými o systémy krystalů a adrenalinu. Díky řadě upravitelných kouzel a schopností se tak rozhodně v potyčkách nudit nebudete, stejně jako při průzkumu světa posetého řadou hádanek.

zdroj: Deck13

Příběhově se dostanete do světa inspirovaného keltskou mytologií, kde se v roli brilantní vynálezkyně Fiory pokusíte odhalit tajemství za řadou záhadných zmizení. Zatímco se bude vzdávat mírný hold klasikám žánru, přibyde řada vlastních nápadů a úprav, aby šlo o moderní hru se vším všudy.

Forge of the Fae se pak už pomalu blíží k cílové rovince, protože vydání je mířené na příští rok pro PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

Smarty.cz
Tagy:
JRPG pohádka
Zdroje:
Deck13
Hry:
Forge of the Fae
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2

Nejnovější články