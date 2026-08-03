Keltské JRPG Forge of the Fae se ukazuje v nových záběrech

Německé studio Deck13 si nejspíše spojíte hlavně se sérií The Surge. V posledních letech se ale ve velkém dalo na vydavatelskou činnost a podporuje řadu menších her. S jejich pomocí například vzniklo chválené RPG Drova – Forsaken Kin, aktuálně se potom klube Forge of the Fae.
I díky nové ukázce napěchované záběry z hraní si můžete být jistí, že se na vás řítí sympatické pixelartové JRPG s tahovými souboji, obohacenými o systémy krystalů a adrenalinu. Díky řadě upravitelných kouzel a schopností se tak rozhodně v potyčkách nudit nebudete, stejně jako při průzkumu světa posetého řadou hádanek.
Příběhově se dostanete do světa inspirovaného keltskou mytologií, kde se v roli brilantní vynálezkyně Fiory pokusíte odhalit tajemství za řadou záhadných zmizení. Zatímco se bude vzdávat mírný hold klasikám žánru, přibyde řada vlastních nápadů a úprav, aby šlo o moderní hru se vším všudy.
Forge of the Fae se pak už pomalu blíží k cílové rovince, protože vydání je mířené na příští rok pro PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.