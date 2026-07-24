Kdo na vás promluví ve strategii Star Wars Zero Company?
zdroj: BitReactor

Kdo na vás promluví ve strategii Star Wars Zero Company?

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 7. 2026 10:03 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Tahové Star Wars Zero Company je letošním černým koněm sezóny, který slibuje taktický výlet do oblíbeného univerza, v němž vaši parťáci mohou poměrně snadno umřít. Nepříjemnost, která zamrzí více, když se jejich role zhostila známá jména.

Před Comic-Conem v San Diegu studio představilo herce jednotlivých rolí, kde najdete i pár jmen z milovaných Klonových válek. Matt Lanter se tak znovu zhostí Anakina Skywalkera, zatímco Dee Bradley Baker zase hlasu klonových vojáků. Judy Alice Lee (Hades II) na sebe mezitím vzala roli Jae Mordant, zatímco Alex McKenna (Red Dead Redemption II) bude hrát Cly Kullervo.

Star Wars Zero Company zdroj: EA

Výčet rolí pokračuje a i když některé neznáte podle jména, na základě hlasu se vám dost možná upomenou. Ansámbl je to každopádně silný, teď už jen aby 27. srpna dorazil v parádním zážitku, jaký si milovníci Hvězdných válek po letech zmaru zasluhují.

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Tagy:
strategie star wars Hvězdné války taktická tahovka
Zdroje:
Bit Reactor
Hry:
Star Wars Zero Company
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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