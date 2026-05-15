Katalog PlayStation Plus obohatí Star Wars: Outlaws i Red Dead Redemption 2
15. 5. 2026 14:59 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Kromě běžné tradice, kdy se do všech úrovní služby PlayStation Plus měsíčně dodává několik her, které si zákazníci mohou přidat do své virtuální knihovny, se ještě pravidelně obměňuje dostupný katalog titulů, k nimž mají přístup předplatitelé vyšších verzí Premium a Extra. Výjimkou není ani 19. května, kdy dorazí řada zajímavých titulů.

Hráči se tak například dostanou k příjemné akční adventuře Star Wars: Outlaws, ale také si mohou připomenout nesmrtelný příběh Arthura Morgana z Red Dead Redemption II, který se do katalogu vrací po nějaké době. K dispozici též bude hororovější Bramble: The Mountain King, polské RPG s tahovými souboji The Thaumaturge, soulslite Flintlock: The Siege of Dawn, historická připomínka s Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged a prosluněné fantasy z Itálie Enotria: The Last Song.

PlayStation Plus Catalog – Květen 2026 zdroj: PlayStation

Pokud nemáte problém s penězi a platíte si nejvyšší edici Premium, máta taktéž přístup k řadě retro titulů, mezi něž se zařadí ostřílená klasika z roku 1997 Time Crisis. Aby nešlo ale jenom o vzpomínání, verze obsahuje původně exkluzivní konzolové části a nové míření skrze gyroskop.

konspirace horor akční fantasy RPG adventura 3rd person izometrické star wars dobrodružná third person tajemství otevřený svět Divoký západ Red Dead Redemption remaster Point-and-click Red Dead série severská mytologie akční RPG soulslike temné
PlayStation
Red Dead Redemption II Star Wars Outlaws Flintlock: The Siege of Dawn Bramble: The Mountain King The Thaumaturge Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged Enotria: The Last Song
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
