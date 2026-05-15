Katalog PlayStation Plus obohatí Star Wars: Outlaws i Red Dead Redemption 2

Kromě běžné tradice, kdy se do všech úrovní služby PlayStation Plus měsíčně dodává několik her, které si zákazníci mohou přidat do své virtuální knihovny, se ještě pravidelně obměňuje dostupný katalog titulů, k nimž mají přístup předplatitelé vyšších verzí Premium a Extra. Výjimkou není ani 19. května, kdy dorazí řada zajímavých titulů.
Hráči se tak například dostanou k příjemné akční adventuře Star Wars: Outlaws, ale také si mohou připomenout nesmrtelný příběh Arthura Morgana z Red Dead Redemption II, který se do katalogu vrací po nějaké době. K dispozici též bude hororovější Bramble: The Mountain King, polské RPG s tahovými souboji The Thaumaturge, soulslite Flintlock: The Siege of Dawn, historická připomínka s Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged a prosluněné fantasy z Itálie Enotria: The Last Song.
Pokud nemáte problém s penězi a platíte si nejvyšší edici Premium, máta taktéž přístup k řadě retro titulů, mezi něž se zařadí ostřílená klasika z roku 1997 Time Crisis. Aby nešlo ale jenom o vzpomínání, verze obsahuje původně exkluzivní konzolové části a nové míření skrze gyroskop.