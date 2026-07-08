Jen pár dní před koncem předběžného přístupu slaví Palworld 40 milionů prodaných kopií
zdroj: Pocketpair

Jen pár dní před koncem předběžného přístupu slaví Palworld 40 milionů prodaných kopií

PC MAC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

8. 7. 2026 10:32 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Palworld pokračuje v mimořádném úspěchu. Studio Pocketpair oznámilo, že jeho survival s chytáním příšerek překonal hranici 40 milionů hráčů ještě před vydáním plné verze 1.0, která je v plánu tento týden. Hra se do tohoto milníku dostala během přibližně dvou a půl roku v předběžném přístupu. 

Palworld 40 milionů zdroj: Pocketpair

Na oslavu úspěchu zveřejnili vývojáři speciální video mapující nejdůležitější změny a aktualizace, které hra od svého vydání obdržela. Nejdůležitější událost ale teprve přichází: Plná verze 1.0 vyjde 10. července 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. Při příležitosti blížícího se vydání připravilo studio také dosud největší slevu na steamu, kde jej pořídíte o 30 % levněji.

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Tagy:
akční RPG
Zdroje:
Pocketpair
Hry:
Palworld
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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