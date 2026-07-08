Jen pár dní před koncem předběžného přístupu slaví Palworld 40 milionů prodaných kopií

Palworld pokračuje v mimořádném úspěchu. Studio Pocketpair oznámilo, že jeho survival s chytáním příšerek překonal hranici 40 milionů hráčů ještě před vydáním plné verze 1.0, která je v plánu tento týden. Hra se do tohoto milníku dostala během přibližně dvou a půl roku v předběžném přístupu.
Na oslavu úspěchu zveřejnili vývojáři speciální video mapující nejdůležitější změny a aktualizace, které hra od svého vydání obdržela. Nejdůležitější událost ale teprve přichází: Plná verze 1.0 vyjde 10. července 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. Při příležitosti blížícího se vydání připravilo studio také dosud největší slevu na steamu, kde jej pořídíte o 30 % levněji.