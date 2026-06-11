Jason Momoa si ve filmu podle Helldivers nezahraje

Připravovaný film podle Helldivers 2 přišel o svou dosud největší hvězdu. Podle informací serverů Deadline a The Hollywood Reporter z projektu odstoupil Jason Momoa, který měl původně ztvárnit hlavní roli. Důvody jeho odchodu zatím nebyly oficiálně vysvětleny. Produkce ale pokračuje dál a film stále režíruje Justin Lin, známý především díky sérii Fast & Furious.
Pro projekt jde přesto o citelnou ztrátu. Momoa se během posledních let stal jednou z největších hollywoodských hvězd a jeho jméno mělo pomoci přitáhnout pozornost i mimo herní komunitu. Herec má navíc mimořádně nabitý program. V nejbližších letech se objeví například jako Blanka ve filmovém Street Fighteru, vrátí se do pokračování filmu podle Minecraftu, ztvární Lobao ve filmu Supergirl a objeví se také v závěru nové filmové trilogie Duna.
Spekuluje se proto, že za odchodem mohou stát časové problémy, ale objevují se i tradiční teorie o kreativních neshodách nebo finančních požadavcích. Nic z toho zatím nebylo potvrzeno. Studio Sony Pictures nyní hledá nového představitele hlavní role. To může částečně zkomplikovat přípravy filmu, ale podle aktuálních informací se datum premiéry zatím nemění. Filmový Helldivers by měl vstoupit do kin 10. listopadu 2027 a představuje další krok Sony ve snaze převádět své úspěšné herní značky na filmová plátna.