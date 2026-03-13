Jak se staví základny v Subnautice 2?

Právní boj kolem Subnauticy 2 nadále pokračuje a stále se nevyřešilo, kdo je v právu a kdo ne, ačkoliv se ředitel Kraftonu podle všeho ptal AI, jak se vyhnout inkriminovanému placení bonusů. Unknown Worlds nicméně na hře stále pracují, což připomenuli šestým vývojářským deníčkem zaměřeným na stavbu základny.
Jelikož je podvodní dobrodružství stále v prvé řadě survivalem, bude základna středobodem snažení, kam se vydáte odložit získané suroviny a vytvořit nové předměty. Oproti předchozím hrám systém prošel kompletním překopáním, aby vám dal do ruky větší svobodu. Přibylo větší množství různých tvarů a bohatší možnosti uzpůsobení.
Pokud vám tak vadily poněkud monotónní stavby, ve dvojce budou výsledky vašich snah o poznání různorodější, i díky volnému umisťování oken, křivek a dekorativních prvků, které si kolikrát hezky vyhrají s pokročilým nasvětlením.
Datum vydání předběžného přístupu zůstává nadále velkou neznámou, na Steamu nicméně zůstává svítit rok 2026.