Jak moc je těžké ututlat obchod s drogami? Vyzkoušejte si to zdarma v neortodoxní simulaci

Je libo smažené kuře nebo pár gramů nejlepších bylinek? Podobný dotaz byste čekali možná jen v rychlém občerstvení na Václaváku, ale ve zdarma rozdávaném Definitely Not Fried Chicken je to běžný pracovní pořádek.
Nestandardní kombinace byznysového tycoonu a simulace vás pověří tím, abyste vytvořili ten možná nejlepší fast food široko daleko. Ve skutečnosti je to ale zástěrka a v útrobách budovy se skrývá skutečný původce vašeho obchodování – dlouhé sáhy toho nejlepšího konopí.
Můžete si tak sami zahrát na Waltera Whitea a zjistit, jak moc je podobnou kratochvíli těžké ututlat. Stačí, když zamíříte na Epic Games Store, kde si do 5. února 17:00 strategii přidáte do knihovny. Jakmile nastane čas, vystřídá ji dvojice dalších menších her, tentokrát v podobě akčního Poison Retro Set a poklidné návštěvy Anglie 19. století v Botany Manor.