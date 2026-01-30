Jak moc je těžké ututlat obchod s drogami? Vyzkoušejte si to zdarma v neortodoxní simulaci
zdroj: Silver Lining Studio

Jak moc je těžké ututlat obchod s drogami? Vyzkoušejte si to zdarma v neortodoxní simulaci

PC

30. 1. 2026 11:31 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Je libo smažené kuře nebo pár gramů nejlepších bylinek? Podobný dotaz byste čekali možná jen v rychlém občerstvení na Václaváku, ale ve zdarma rozdávaném Definitely Not Fried Chicken je to běžný pracovní pořádek.

Nestandardní kombinace byznysového tycoonu a simulace vás pověří tím, abyste vytvořili ten možná nejlepší fast food široko daleko. Ve skutečnosti je to ale zástěrka a v útrobách budovy se skrývá skutečný původce vašeho obchodování – dlouhé sáhy toho nejlepšího konopí.

Definitely Not Fried Chicken
Definitely Not Fried Chicken
Definitely Not Fried Chicken
Galerie

Můžete si tak sami zahrát na Waltera Whitea a zjistit, jak moc je podobnou kratochvíli těžké ututlat. Stačí, když zamíříte na Epic Games Store, kde si do 5. února 17:00 strategii přidáte do knihovny. Jakmile nastane čas, vystřídá ji dvojice dalších menších her, tentokrát v podobě akčního Poison Retro Set a poklidné návštěvy Anglie 19. století v Botany Manor.

Smarty.cz
Tagy:
strategie drogy
Zdroje:
Epic
Hry:
Definitely Not Fried Chicken
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2

Nejnovější články