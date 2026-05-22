Infinity Ward potvrzuje nové Call of Duty ze své stáje

Oficiální potvrzení nového dílu každoroční blockbusterové série Call of Duty asi úplně nepotřebujete, i přesto s ním studio Infinity Ward přichází. Tým na svých sociálních sítích sdílel zprávu, že tvrdě pracuje na novém dílu, který by měl otevřít novou kapitolu studia.
Další díl, který by měl být čtvrtým polínkem v ohni moderního restartu podsérie Modern Warfare, má být odvážný, odhodlaný i definitivní verzí. Studio slibuje, že projekt tvoří se snahou přinést tu nejlepší zábavu v celém odvětví. Po loňském zklamání s názvem Black Ops 7 by ostatně Activision přesně takovou hru i potřeboval jako sůl.
Teď se navíc spekuluje, že se další díl ukáže během finále NBA 4. června, kde se v minulosti představovalo hned několik předchozích dílů. Zároveň internetové zkazky mluví o tom, že novinka bude znovu mezigenerační, jelikož by i po šesti letech po startu současné konzolové generace měla zamířit také na PS4 a Xbox One. Tak snad se někam posune alespoň v jiných ohledech.