Hyrule Warriors: Age of Imprisonment prodalo za tři měsíce milion kopií

Zeldí spin-off s hack-and-slash kostrou Hyrule Warriors: Age of Imprisonment je dalším z povedených úkroků série, který s masivními bitvami a silným příběhem zvládne přesvědčit i nevěřící (recenze). A docela se mu to daří, jelikož hra překonala hezký milník.
Exkluzivita pro Nintendo Switch 2 za tři měsíce své existence prodala přes jeden milion kopií. Číslo přirozeně nedosahuje na závratný zájem o hlavní díly série, které jsou výstavní skříní platformy, přesto jde o hezkou výkonnost, díky které by pokračování mohlo překonat 4 miliony předchůdce. Zvládl je za rok a dva měsíce, bude to proto těsné.
Třeba s tím pomohou updaty, které do Hyrule Warriors: Age of Imprisonment přinesly dodatečné zbraně a nové nepřátele. A tím se jistě nekončí.