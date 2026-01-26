Hyrule Warriors: Age of Imprisonment prodalo za tři měsíce milion kopií
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment prodalo za tři měsíce milion kopií

26. 1. 2026 15:36 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Zeldí spin-off s hack-and-slash kostrou Hyrule Warriors: Age of Imprisonment je dalším z povedených úkroků série, který s masivními bitvami a silným příběhem zvládne přesvědčit i nevěřící (recenze). A docela se mu to daří, jelikož hra překonala hezký milník.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Na Hyrule Warriors myslí i po vydání. Update s novými nepřáteli a zbraněmi vyjde už zítra

Exkluzivita pro Nintendo Switch 2 za tři měsíce své existence prodala přes jeden milion kopií. Číslo přirozeně nedosahuje na závratný zájem o hlavní díly série, které jsou výstavní skříní platformy, přesto jde o hezkou výkonnost, díky které by pokračování mohlo překonat 4 miliony předchůdce. Zvládl je za rok a dva měsíce, bude to proto těsné.

Třeba s tím pomohou updaty, které do Hyrule Warriors: Age of Imprisonment přinesly dodatečné zbraně a nové nepřátele. A tím se jistě nekončí.

akční Zelda Warriors
Nintendo, Koei Tecmo
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
