Hry z prvního Switche už běží díky módu Handheld Boost v lepším rozlišení na Switchi 2

Nintendo Switch 2 dostalo velkou systémovou aktualizaci ve verzi 22.0.0, která přináší překvapivý bonus pro starší hry z původního Switche. Kromě klasických změn jako opravy stability, nové jazykové možnosti nebo úpravy rozhraní eShopu přidává update i novou funkci s názvem Handheld Mode Boost.
Ta umožňuje kompatibilním hrám běžet v handheld režimu tak, jako by běžely v TV (dockovaném) režimu na původním Switchi. Jinými slovy: místo původních 720p v handheldu mohou některé hry využít plné rozlišení 1080p na displeji Switche 2. Výsledkem jsou ostřejší vizuály a v některých případech i lepší výkon. Jde o poměrně zásadní vylepšení, které dává starším titulům druhý dech bez nutnosti patchů od vývojářů.
Ne všechny hry ale tuto funkci podporují. Výjimky tvoří především tituly, které spoléhají na specifické ovládání – například pohybové nebo dotykové. Aktivaci funkce najdete v hlavní nabídce.