Hry z prvního Switche už běží díky módu Handheld Boost v lepším rozlišení na Switchi 2
zdroj: Vlastní

17. 3. 2026 13:12 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Nintendo Switch 2 dostalo velkou systémovou aktualizaci ve verzi 22.0.0, která přináší překvapivý bonus pro starší hry z původního Switche. Kromě klasických změn jako opravy stability, nové jazykové možnosti nebo úpravy rozhraní eShopu přidává update i novou funkci s názvem Handheld Mode Boost.

Nintendo Switch 2
Recenze
Nintendo Switch 2 – recenze

Ta umožňuje kompatibilním hrám běžet v handheld režimu tak, jako by běžely v TV (dockovaném) režimu na původním Switchi. Jinými slovy: místo původních 720p v handheldu mohou některé hry využít plné rozlišení 1080p na displeji Switche 2. Výsledkem jsou ostřejší vizuály a v některých případech i lepší výkon. Jde o poměrně zásadní vylepšení, které dává starším titulům druhý dech bez nutnosti patchů od vývojářů.

Ne všechny hry ale tuto funkci podporují. Výjimky tvoří především tituly, které spoléhají na specifické ovládání – například pohybové nebo dotykové. Aktivaci funkce najdete v hlavní nabídce.

Smarty.cz
Tagy:
nintendo switch nintendo switch 2
Zdroje:
Nintendo
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026

Nejnovější články