Hrnčířská řežba Kiln láká na dubnové vydání i otevřenou betu

Timu Schaferovi a jeho studiu Double Fine Productions nápady rozhodně ani po letech nechybí. I když je trh zahlcený multiplayerovými hrami, jejich Kiln dokáže vyčuhovat alespoň svou zajímavou premisou, kde si zahrajete na hrnčíře, který dokáže oživit své hliněné výtvory, aby se mohly pomlátit v online kolbišti.
Studio už při oznámení slibovalo jarní datum vydání, kam nedávno oznámený 23. duben rozhodně patří. V inkriminovaný den vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ale hrnčířskou řežbu rovnou objevíte i v předplatném Game Pass. Základní hra nebude vůbec drahá, jelikož si ji tým cení na krásných 19,99 eur. Trochu více můžete utrácet u dražší Fired Up edice, která za dalších 10 eur slibuje kosmetické doplňky pro vaší keramiku.
Předobjednávky odstartují 9. dubna, což je zároveň startovní den otevřené bety, která bude do 11. dubna dostupná pouze na Steamu. Pokud jste se ale přihlásili do té uzavřené, možná si zkontrolujte e-mail, jelikož už běží.