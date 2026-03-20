Hrnčířská řežba Kiln láká na dubnové vydání i otevřenou betu
20. 3. 2026 12:57 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Timu Schaferovi a jeho studiu Double Fine Productions nápady rozhodně ani po letech nechybí. I když je trh zahlcený multiplayerovými hrami, jejich Kiln dokáže vyčuhovat alespoň svou zajímavou premisou, kde si zahrajete na hrnčíře, který dokáže oživit své hliněné výtvory, aby se mohly pomlátit v online kolbišti.

Studio už při oznámení slibovalo jarní datum vydání, kam nedávno oznámený 23. duben rozhodně patří. V inkriminovaný den vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ale hrnčířskou řežbu rovnou objevíte i v předplatném Game Pass. Základní hra nebude vůbec drahá, jelikož si ji tým cení na krásných 19,99 eur. Trochu více můžete utrácet u dražší Fired Up edice, která za dalších 10 eur slibuje kosmetické doplňky pro vaší keramiku.

Předobjednávky odstartují 9. dubna, což je zároveň startovní den otevřené bety, která bude do 11. dubna dostupná pouze na Steamu. Pokud jste se ale přihlásili do té uzavřené, možná si zkontrolujte e-mail, jelikož už běží.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko

