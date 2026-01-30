zdroj: Wargaming

Hrdinskou střílečku World of Tanks: Heat představí série videí

Hrdinská střílečka s těžkou mašinerií World of Tanks: Heat by se měla uvést už v letošním roce, proto Wargaming rozjíždí novou sérii videí zvanou Foundations, kde postupně představí svět, herní mechanismy i jednotlivé tanky.

První vlaštovka The Source of Heat zkoumá nastolené univerzum, kde experimentální technologie a obrněné boje udržují globální konflikty ve snesitelné míře. Hlavní obranný val tvoří elitní agenti, kteří velí až dvěma specializovaným tankům, jež si dále upravovujete zamýšlenému stylu.

World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
Stroje vyvezete do jednoho ze čtyř herních režimů. Hlavním je Conquest s bitvami 10 proti 10 a udržováním zón. Kill Confirm, Hardpoint i Control jsou menšími a trochu svižnějšími alternativami pro deset tankistů, kde sbíráte žetony po eliminovaných nepřátelích i spojencích či bojujete o kontrolu rotující základny.

Akce míří na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S ve free-to-play modelu, takže si ho stejně jako původního bratříčka zahrajete bez potřeby prvotní investice.

