Hrdinskou střílečku World of Tanks: Heat představí série videí

Hrdinská střílečka s těžkou mašinerií World of Tanks: Heat by se měla uvést už v letošním roce, proto Wargaming rozjíždí novou sérii videí zvanou Foundations, kde postupně představí svět, herní mechanismy i jednotlivé tanky.
První vlaštovka The Source of Heat zkoumá nastolené univerzum, kde experimentální technologie a obrněné boje udržují globální konflikty ve snesitelné míře. Hlavní obranný val tvoří elitní agenti, kteří velí až dvěma specializovaným tankům, jež si dále upravovujete zamýšlenému stylu.
Stroje vyvezete do jednoho ze čtyř herních režimů. Hlavním je Conquest s bitvami 10 proti 10 a udržováním zón. Kill Confirm, Hardpoint i Control jsou menšími a trochu svižnějšími alternativami pro deset tankistů, kde sbíráte žetony po eliminovaných nepřátelích i spojencích či bojujete o kontrolu rotující základny.
Akce míří na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S ve free-to-play modelu, takže si ho stejně jako původního bratříčka zahrajete bez potřeby prvotní investice.