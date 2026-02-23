Hory, lány a vesnice. Pokochejte se Japonskem ve Forze Horizon 6
Hory, lány a vesnice. Pokochejte se Japonskem ve Forze Horizon 6

23. 2. 2026 16:14 | autor: Ondřej Partl

Japonsko ve Forza Horizon 6 chce být dosud největším závodním pískovištěm historie značky, které bude dávat důraz na detail i autenticitu země zalité sluncem. Úkol, který nejnovější verze enginu ForzaTech zjevně zvládá bravurně.

Xbox vypustil krátké video, ve kterém Playground Games prezentují kulisy, jimiž se proženete v jednom z více než 550 vozidel. Pláže ustupují lesům a zasněženým horským oblastem, zatímco líbezný venkov plný malých vesniček slibuje balzám na duši pro každého milovníka asfaltu. Škoda jen, že chybí pohled na tokijskou metropoli zastupující modernější část Japonska.

Vždyť právě Tokio má zabírat poměrně značnou část mapy, protože slibuje pětkrát větší rozlohu než jakýkoliv jeho předchůdce. Ať už ale pojedete kudykoliv, bude to jistě pastvou pro oči, i díky návratu systému ročních období.

Na projížďku vyrazíte už 19. května na PC a Xboxu Series X/S. Na majitele PlayStationu 5 se nezapomnělo, jenom si musí počkat o něco déle.

Nejnovější články