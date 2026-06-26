Horor Cronos: The New Dawn se po devíti měsících zaplatil

Horor z komunistického Polska Cronos: The New Dawn rozhodně nebyl k zahození a přinesl příjemně hutnou atmosféru. Hra se zprvu neprodávala špatně, v prvních dnech si ji pořídilo přes 200 tisíc lidí, náklady na vývoj ale Bloober zvládl pokrýt až nyní.
Studio uvedlo, že příjmy z jejich doposud nejdražší vlastní produkce konečně vyrovnaly náklady, tudíž každý další zlotý bude už ziskový. Magická hranice mezi červenými a černými čísly se jim povedla prolomit 9 měsíců od vydání, což celek považuje za úspěch.
„Neměli jsme pochybnosti, že tento okamžik nastane, protože hra se setkala s mimořádně vřelým přijetím ze strany recenzentů i hráčů,“ uvádí Bloober Team. Od nové značky mají očekávání i nadále, především v rámci chystaného prvního placeného DLC v historii firmy, kterým je Cronos: Lazarus. Rozšíření se zaměří na akční stránku a aspekt boje o přežití, kde na vás nepřátelé mají neustále doléhat. Dorazit by mělo letos na podzim.