Horor Cronos: The New Dawn se po devíti měsících zaplatil
zdroj: Bloober Team

Horor Cronos: The New Dawn se po devíti měsících zaplatil

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

26. 6. 2026 10:13 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Horor z komunistického Polska Cronos: The New Dawn rozhodně nebyl k zahození a přinesl příjemně hutnou atmosféru. Hra se zprvu neprodávala špatně, v prvních dnech si ji pořídilo přes 200 tisíc lidí, náklady na vývoj ale Bloober zvládl pokrýt až nyní.

Studio uvedlo, že příjmy z jejich doposud nejdražší vlastní produkce konečně vyrovnaly náklady, tudíž každý další zlotý bude už ziskový. Magická hranice mezi červenými a černými čísly se jim povedla prolomit 9 měsíců od vydání, což celek považuje za úspěch.

zdroj: Bloober Team

„Neměli jsme pochybnosti, že tento okamžik nastane, protože hra se setkala s mimořádně vřelým přijetím ze strany recenzentů i hráčů,“ uvádí Bloober Team. Od nové značky mají očekávání i nadále, především v rámci chystaného prvního placeného DLC v historii firmy, kterým je Cronos: Lazarus. Rozšíření se zaměří na akční stránku a aspekt boje o přežití, kde na vás nepřátelé mají neustále doléhat. Dorazit by mělo letos na podzim.

Smarty.cz
Tagy:
Polsko horor sci-fi střílečka rozšíření survival horor
Zdroje:
Bloober Team
Hry:
Cronos: The New Dawn Cronos: Lazarus
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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