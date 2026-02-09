Hollow Knight dostává po letech aktualizaci, těsně před výročím

Team Cherry v minulém roce dostál pověsti a po letech čekání se blýskl fenomenální metroidvanií Hollow Knight: Silksong. Síla značky se úspěšně posílila a i do jedničky se vlil další život, který studio teď podporuje novou aktualizací po téměř čtyřroční pauze a jen chvíli před devátým výročím.
Dost možná hlavní změnou je skutečnost, že se hra zastaví, pokud přejdete do inventáře, takže se už nemusíte bát jít třeba na záchod. Též přibyla podpora rozlišení v poměru 21:9 a 16:10, abyste neměli problém i s moderními širokými obrazovkami.
Současně se aktualizoval systém inputu pro širší podporu ovladačů. Pokud byste ale snad chtěli ten původní, můžete si ho ve hře znovu zapnout. Navíc je zajímavé, že se i po letech ve hře našlo pár nedostatků, které se tým rozhodl opravit. Jde třeba o plynulejší posouvání mapy, různá vylepšení výkonu a řada menších bugů.
Jestli Hollow Knight kolem vás zatím jen proskákal, zahrát si ho můžete v podstatně na všech hlavních platformách, jako je PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch. Od minulého týdne dokonce s dedikovanou verzí pro Switch 2.