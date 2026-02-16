Historický zombie survival God Save Birmingham láká do alfy

Středověk nebyl procházkou růžovým sadem, tím spíše v té opomíjené éře, kdy se rozmohla zombie nákaza. To pak sedláci měli plné ruce práce nejen s úrodou, ale i bojem o holý život. Řehole, kterou si díky God Save Birmingham vyzkoušíte na vlastní živou kůži klidně už za několik dní.
Ocean Dive Studio vyhlásilo uzavřené testování, které proběhne ve dvou fázích od 19. do 23. února a 26. února až 2. března. Abyste měli šanci získat přístup, musíte se o něj přihlásit v určeném formuláři. Pokud vás vyberou, stanete se šťastlivci, kteří budou moct jako první okusit některé novinky.
Autorský tým vůbec poprvé ukáže systém výuky a cílů, který vás provede prvními kroky. K tomu si vyzkoušíte jednoruční tupé zbraně nebo kosu. Změnou prošly i systémy výdrže a stavění, přibyla možnost broušení nástrojů či upravené statistiky, zdraví a hygiena.
Po úspěšných testech God Save Birmingham vyjde v předběžném přístupu na PC, časem by se měl objevit i na konzolích.