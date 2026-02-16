Historický zombie survival God Save Birmingham láká do alfy
zdroj: Ocean Dive Studio

Historický zombie survival God Save Birmingham láká do alfy

PC

16. 2. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Středověk nebyl procházkou růžovým sadem, tím spíše v té opomíjené éře, kdy se rozmohla zombie nákaza. To pak sedláci měli plné ruce práce nejen s úrodou, ale i bojem o holý život. Řehole, kterou si díky God Save Birmingham vyzkoušíte na vlastní živou kůži klidně už za několik dní.

Ocean Dive Studio vyhlásilo uzavřené testování, které proběhne ve dvou fázích od 19. do 23. února a 26. února až 2. března. Abyste měli šanci získat přístup, musíte se o něj přihlásit v určeném formuláři. Pokud vás vyberou, stanete se šťastlivci, kteří budou moct jako první okusit některé novinky.

zdroj: Ocean Dive Studio

Autorský tým vůbec poprvé ukáže systém výuky a cílů, který vás provede prvními kroky. K tomu si vyzkoušíte jednoruční tupé zbraně nebo kosu. Změnou prošly i systémy výdrže a stavění, přibyla možnost broušení nástrojů či upravené statistiky, zdraví a hygiena.

Po úspěšných testech God Save Birmingham vyjde v předběžném přístupu na PC, časem by se měl objevit i na konzolích.

Smarty.cz
Tagy:
středověk zombie survival
Zdroje:
Kakao Games, Ocean Dive Studio
Hry:
God Save Birmingham
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase

Nejnovější články