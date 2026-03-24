High on Life 2 nakonec symbolické datum 20. 4. na Switch 2 nestíhá
24. 3. 2026 9:11 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

High on Life 2 na Nintendo Switch 2 nabírá zpoždění. Původně měl titul vyjít 20. dubna, což byl termín stylově laděný k humoru celé série (v americkém formátu 4/20 – kód pro marihuanu), nově ale dorazí až 1. července 2026.

High on Life 2
Recenze
High on Life 2 – recenze ztřeštěné střílečky

Vývojář Squanch Games uvedl, že cílem studia je dodat co nejkvalitnější verzi hry, a proto potřebuje více času na doladění. Podle oficiálního vyjádření má dodatečný vývoj zajistit, že finální produkt splní jak interní standardy studia, tak očekávání hráčů. Klasika. Změna termínu se dotkne i předobjednávek. Digitální pre-ordery budou zrušeny, zatímco fyzické objednávky zůstávají v platnosti. Studio zároveň poděkovalo fanouškům za trpělivost.

High on Life 2 už mezitím vyšlo na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, kde debutovalo 13. února. V recenzi jsem mu dal 7 a pochválil vylepšení v každém směru oproti první hře. Na druhé straně právě zrovna technický stav nebyl nejlepší.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení

Nejnovější články