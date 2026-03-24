High on Life 2 nakonec symbolické datum 20. 4. na Switch 2 nestíhá

High on Life 2 na Nintendo Switch 2 nabírá zpoždění. Původně měl titul vyjít 20. dubna, což byl termín stylově laděný k humoru celé série (v americkém formátu 4/20 – kód pro marihuanu), nově ale dorazí až 1. července 2026.
Vývojář Squanch Games uvedl, že cílem studia je dodat co nejkvalitnější verzi hry, a proto potřebuje více času na doladění. Podle oficiálního vyjádření má dodatečný vývoj zajistit, že finální produkt splní jak interní standardy studia, tak očekávání hráčů. Klasika. Změna termínu se dotkne i předobjednávek. Digitální pre-ordery budou zrušeny, zatímco fyzické objednávky zůstávají v platnosti. Studio zároveň poděkovalo fanouškům za trpělivost.
High on Life 2 už mezitím vyšlo na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, kde debutovalo 13. února. V recenzi jsem mu dal 7 a pochválil vylepšení v každém směru oproti první hře. Na druhé straně právě zrovna technický stav nebyl nejlepší.