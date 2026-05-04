Heroes of Might and Magic: Olden Era už má na kontě půl milionu prodaných kopií

Jestli potřebujete další důkaz o tom, že nostalgie táhne, máte tady předběžný přístup do Heroes of Might and Magic: Olden Era. Návrat milované tahové strategie ze staré školy nejenže září ze strany kvalit, ale taktéž čísly prodejů.
Za první den se povedlo prodat 250 tisíc kusů kopií, které se ještě během víkendu rozmnožily na nynějších 500 tisíc. Studio Unfrozen tak může být spokojené, jelikož se vývoj už dávno povedlo zaplatit a teď už půjdou jen a čistě do plusu.
Popularitu mezitím potvrzují další ukazatele. V neděli se na základě metrik SteamDB povedlo poskočit na nové maximum současně připojených hráčů s 60 885 hrajícími v jeden moment. Na Steamu mezitím najdete už 7 tisíc uživatelských recenzí, palec nahoru zvedá 89 % z nich.
Tým je odezvou upřímně překvapený a ohlasy jsou prý lepší než v jejich nejšílenějších snech. Je tak jisté, že se jim další vývoj bude dělat s úsměvem a dodatečné patche i obsahové updaty mohou vesele začít proudit.