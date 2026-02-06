Herečka napovídá, že se chystá další Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles je skvělou JRPG sérií, která se ve zdejších kuloárech k mnohým možná nedostala. Přesto má po světě řadu fanoušků, kteří budou vyhlížet každý další titul. Takový, jaký se dost možná právě tvoří.

Caitlin Thorburn si nedávno aktualizovala stránku na webu Spotlight informací o Xenoblade Chronicles pro rok 2026 (děkujeme Famiboards). Herečka ve druhém dílu ztvárnila KOS-MOS, kterou by si podle profilu měla letos zopakovat. To vybízí k tomu, že Xenoblade Chronicles 2 dostane po vzoru jedničky a „Xka“ definitivní edici s oprášeným vizuálem a systémy.

zdroj: Nintendo

Nicméně informace je natolik obecná, že stále hoří naděje na plnohodnotné pokračování, ať už vyloženě s číslovkou čtyři, případně navázání na zmíněné X. Nakonec to ale také může být pouhá chyba na straně herečky a v Monolith Softu nic podobného nevzniká.

Na druhou stranu by se v historii série nestalo poprvé, co herečka prozradila existenci nového dílu. U Xenoblade Chronicles 3 se to povedlo Jenně Coleman. Třeba se to k radosti fanoušků bude zase jednou opakovat.

