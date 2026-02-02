Helldivers 2 slaví 20 milionů demokratů
Helldivers 2 slaví 20 milionů demokratů

PC PlayStation 5 Xbox Series

2. 2. 2026 16:10 | Aktuality

Satirická online střílečka Helldivers 2 se řadí mezi nejúspěšnější multiplayerové tituly posledních let. Dva roky po vydání může studio Arrowhead slavit další významný milník, podle dat analytické společnosti Alinea Analytics totiž hra celosvětově prodala už 20 milionů kusů.

Tomu odpovídají i působivé finanční výsledky. Celkové tržby se odhadují na více než 700 milionů dolarů, přičemž drtivá většina prodejů pochází z PC. Na Steamu si Helldivers 2 pořídilo 13,1 milionu hráčů, zatímco na domovském PlayStationu se prodalo 5,6 milionu kopií. Xbox je zatím výrazně pozadu s 1,6 milionu, kde má nicméně několikaměsíční zpoždění.

Zajímavě vypadají i data o samotné komunitě. V prosinci se do boje za Superzemi zapojilo zhruba 3,6 milionu hráčů. Přes 250 tisíc Helldiverů za demokracii bojovalo víc než 500 hodin. Největší část hráčské základny tvoří Američané (40 %), druhým největším trhem je Čína (10 %).

Analytici zároveň upozorňují na širší trend, kde jsou PvE hry potenciálním zlatým dolem. Jen na Steamu za uplynulý rok utržily 8 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 9 %. 

střílečka third person
Alinea Analytics
Helldivers 2
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
