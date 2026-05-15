Hell Let Loose: Vietnam rozpoutá peklo ještě před prázdninami
15. 5. 2026 14:22 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jestli chcete znovu prožít teror roku 1965 v hustých džunglích Vietnamu, Expression Games slibují, že to stihnete ještě před příchodem plnohodnotného léta. Intenzivní bitevní vřavy zápasů 50 proti 50 v Hell Let Loose: Vietnam vyjdou už 18. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Zprávu doprovází nová ukázka, zachycující drsnou intenzitu bojů nejen na vlastních nohách, ale také v kokpitu vrtulníků či za volantem různorodé bojové mašinérie. A pokud máte dostatečně silný počítač, okusíte to už v čase od 29. května do 1. června, kdy proběhne otevřená beta dostupná pro všechny.

Na rozdíl od druhoválečného předchůdce vyjde novinka rovnou v plné verzi, která se ve standardní verzi cení na 39,99 eur. Deluxe varianta s přístupem k dodatečným DLC vyjde na 59,99 eur. Máte-li zájem o fyzickou kopii, musíte si na ni chvíli počkat, jelikož do obchodů dorazí až 4. srpna.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
