Hell Let Loose: Vietnam rozpoutá peklo ještě před prázdninami

Jestli chcete znovu prožít teror roku 1965 v hustých džunglích Vietnamu, Expression Games slibují, že to stihnete ještě před příchodem plnohodnotného léta. Intenzivní bitevní vřavy zápasů 50 proti 50 v Hell Let Loose: Vietnam vyjdou už 18. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Zprávu doprovází nová ukázka, zachycující drsnou intenzitu bojů nejen na vlastních nohách, ale také v kokpitu vrtulníků či za volantem různorodé bojové mašinérie. A pokud máte dostatečně silný počítač, okusíte to už v čase od 29. května do 1. června, kdy proběhne otevřená beta dostupná pro všechny.
Na rozdíl od druhoválečného předchůdce vyjde novinka rovnou v plné verzi, která se ve standardní verzi cení na 39,99 eur. Deluxe varianta s přístupem k dodatečným DLC vyjde na 59,99 eur. Máte-li zájem o fyzickou kopii, musíte si na ni chvíli počkat, jelikož do obchodů dorazí až 4. srpna.