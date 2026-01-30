Haunted Chocolatier se stále formuje. Trpělivost, vzkazuje autor
Haunted Chocolatier se stále formuje. Trpělivost, vzkazuje autor

30. 1. 2026 14:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nástupce farmářského hitu Stardew Valley se představil už skoro před pěti lety, proto autor znovu ujišťuje, že práce pokračují dobře. Jenom se musíte obrnit trpělivostí, než Haunted Chocolatier spatří světlo světa.

V krátkém novém příspěvku vysvětlil, že měl své důvody pro brzké odhalení a v poslední době je opravdu produktivní. Přesto se rozhodl napřímo vyvrátit několik domněnek, které kolují internetem. Třeba o tom, že projekt zruší a obsah zakomponuje do Stardew Valley, což podle něho není možné ani z technického hlediska.

Dále upřesnil, že nedávné či chystané novinky pro farmaření nejsou testem nápadů pro chystanou novinku, jelikož jde o separátní projekty, o nichž takto i přemýšlí. A ne, na novinkách do Stardew Valley nepracuje jen protože vyhořel při přípravě čokoládovníka, nýbrž chce jen potěšit stále početnější fanouškovskou základnu.

Nakonec vyvrátil tvrzení o tom, že Haunted Chocolatier nevyjde do roku 2030. Jde pouze o překroucení jeho slov, kdy v jednom z rozhovorů vyjádřil nejistotu ohledně toho, jestli to do onoho data zvládne. Zkrátka hra vyjde až bude hotová a nechce dávat jasné termíny. Takže trpělivost, o prokletou čokoládu ochuzení nebudete.

