Hades II vyjde na konzolích a naznačuje nový obsah

Bojovník o titul nejlepší hry minulého roku letos konečně roztáhne svá zatuchlá božská křídla. Hades II potvrdil vydání na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S, jejichž majitelům stačí, když počkají pár týdnů do 14. dubna, aby si mohli užít místní ponor do unikátního pojetí antické mytologie.
Nakonec se ale nebudou radovat pouze konzolisté, nýbrž všichni. Fanoušci si totiž v nové ukázce všimli scény, která v původní hře nebyla. To nakonec potvrdilo i studio Supergiant Games, společně s konzolovou verzí vypustí na zbylé platformy v podobě PC a Switche ještě bezplatnou aktualizaci s dalšími vylepšeními a bonusovým obsahem.
Není jasné, co se tím dalším obsahem konkrétně myslí, nicméně scéna naznačuje, že by se mohly rozšířit interakce s některými trochu opomenutými postavami. S vysokou pravděpodobností půjde minimálně o Hérakla. Nečekejte ale výrazné změny v hlavním příběhu, který pravděpodobně zůstane netknutý.