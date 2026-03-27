zdroj: Supergiant Games

PC Switch Switch 2

Hades II vyjde na konzolích a naznačuje nový obsah

27. 3. 2026 13:49 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Bojovník o titul nejlepší hry minulého roku letos konečně roztáhne svá zatuchlá božská křídla. Hades II potvrdil vydání na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S, jejichž majitelům stačí, když počkají pár týdnů do 14. dubna, aby si mohli užít místní ponor do unikátního pojetí antické mytologie.

Nakonec se ale nebudou radovat pouze konzolisté, nýbrž všichni. Fanoušci si totiž v nové ukázce všimli scény, která v původní hře nebyla. To nakonec potvrdilo i studio Supergiant Games, společně s konzolovou verzí vypustí na zbylé platformy v podobě PC a Switche ještě bezplatnou aktualizaci s dalšími vylepšeními a bonusovým obsahem.

Není jasné, co se tím dalším obsahem konkrétně myslí, nicméně scéna naznačuje, že by se mohly rozšířit interakce s některými trochu opomenutými postavami. S vysokou pravděpodobností půjde minimálně o Hérakla. Nečekejte ale výrazné změny v hlavním příběhu, který pravděpodobně zůstane netknutý.

Tagy:
akční izometrické roguelike
Zdroje:
Supergiant Games
Hry:
Hades II
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
