Hades II tajně přidal nový režim
zdroj: Supergiant Games

17. 4. 2026 11:43 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Hades II před několika dny vyšel na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což doprovodila druhá větší aktualizace po vydání plné verze. Přidala řadu vylepšení v oblasti romancí, několik nových dějových zvratů i možnost dávat všem a kdykoliv dárky. Jedna věc ale překvapila snad i ty největší fanoušky.

Update trochu tajně přidal nový herní režim Dream Dives, kde chybí tradiční postup po jednotlivých oblastech. Místo toho se náhodně vyberou čtyři zóny, zatímco obtížnost nepřátel zůstává nehledě na jejich pořadí. Získáte tu nový zdroj zvaný Shiny Stars, který vyměníte za speciální odměny. A jelikož je režim postavený na rychlé akci, neobsahuje dialogy.

Abyste se k režimu dostali, musíte nejprve dokončit úkol, v němž probudíte Hypna, a následně si lehnout na novou postel, kterou najdete v tréninkové oblasti. Pokud vás ale tento přístup moc nezajímá a raději navazujete vztahy, asi vás potěší, že budování pouta s Ikarem je teď o něco jednodušší.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
