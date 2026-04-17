Hades II tajně přidal nový režim

Hades II před několika dny vyšel na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což doprovodila druhá větší aktualizace po vydání plné verze. Přidala řadu vylepšení v oblasti romancí, několik nových dějových zvratů i možnost dávat všem a kdykoliv dárky. Jedna věc ale překvapila snad i ty největší fanoušky.
Update trochu tajně přidal nový herní režim Dream Dives, kde chybí tradiční postup po jednotlivých oblastech. Místo toho se náhodně vyberou čtyři zóny, zatímco obtížnost nepřátel zůstává nehledě na jejich pořadí. Získáte tu nový zdroj zvaný Shiny Stars, který vyměníte za speciální odměny. A jelikož je režim postavený na rychlé akci, neobsahuje dialogy.
Abyste se k režimu dostali, musíte nejprve dokončit úkol, v němž probudíte Hypna, a následně si lehnout na novou postel, kterou najdete v tréninkové oblasti. Pokud vás ale tento přístup moc nezajímá a raději navazujete vztahy, asi vás potěší, že budování pouta s Ikarem je teď o něco jednodušší.