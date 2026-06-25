Guild Wars Reforged si zahrajete už i na mobilech
zdroj: ArenaNet

Guild Wars Reforged si zahrajete už i na mobilech

Android PC iOS PlayStation 5 iPadOS

25. 6. 2026 10:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Guild Wars Reforged koncem minulého roku lehkou modernizací připomnělo, proč je tohle online RPG tak unikátní a zajímavé. Do Tyrie se tak vrátila řada fanoušků, kteří si přišli zavzpomínat na nostalgické časy, přičemž od včerejšího dne to mohou dělat i lidé na mobilních zařízeních.

ArenaNet vydala verze pro Android a iOS, které zdarma stáhnete z tamních oficiálních obchodů. Porty nemají žádné větší kompromisy, takže obsahově jsou stejné jako varianta na PC. Tým nicméně přepracoval ovládání a uživatelské rozhraní, aby se různými obsáhlými tabulkami a schopnostmi lépe probíralo.

zdroj: ArenaNet

Jde tak o krásnou připomínku toho, jak dlouhou cestu technologie ušly, jelikož mobilní zařízení zvládá hru rozjet lépe než můj počítač v roce 2005. Zároveň může port představovat příjemný způsob, jak si zkrátit čekání na nedávno oznámené Guild Wars 3, jejichž testování odstartuje během příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
MMORPG guild wars
Zdroje:
ArenaNet
Hry:
Guild Wars Reforged
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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