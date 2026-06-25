Guild Wars Reforged si zahrajete už i na mobilech

Guild Wars Reforged koncem minulého roku lehkou modernizací připomnělo, proč je tohle online RPG tak unikátní a zajímavé. Do Tyrie se tak vrátila řada fanoušků, kteří si přišli zavzpomínat na nostalgické časy, přičemž od včerejšího dne to mohou dělat i lidé na mobilních zařízeních.
ArenaNet vydala verze pro Android a iOS, které zdarma stáhnete z tamních oficiálních obchodů. Porty nemají žádné větší kompromisy, takže obsahově jsou stejné jako varianta na PC. Tým nicméně přepracoval ovládání a uživatelské rozhraní, aby se různými obsáhlými tabulkami a schopnostmi lépe probíralo.
Jde tak o krásnou připomínku toho, jak dlouhou cestu technologie ušly, jelikož mobilní zařízení zvládá hru rozjet lépe než můj počítač v roce 2005. Zároveň může port představovat příjemný způsob, jak si zkrátit čekání na nedávno oznámené Guild Wars 3, jejichž testování odstartuje během příštího roku.