GRID Legends přijde o své online funkce
zdroj: Codemasters

GRID Legends přijde o své online funkce

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15. 6. 2026 14:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pamatujete ještě na GRID Legends? Obecně příjemné závodění opepřené příběhem bylo druhou hrou od Codemasters vydanou už pod křídly Electronic Arts, přičemž se dočkalo poměrně přívětivých recenzí. Nicméně to vypadá, že přišel čas, aby se nad hrou zavřela voda.

EA oznámilo, že 11. září dojde k vypnutí online funkcí hry, kam patří závodění s ostatními hráči napříč platformami, dynamické události, žebříčky a další prvky. Společnost prozatím neuvedla, jestli hra následně zmizí i z digitálních obchodů, ale jelikož ztratí značnou část svého obsahu, dá se to předpokládat.

zdroj: Codemasters

Nakonec i bez multiplayeru ale GRID Legends stojí za pozornost, protože zajímavě přistupuje k vyprávění příběhu v závodních hrách, kde se vztahy s postavami skvěle přenáší i na závodní dráhu, i když to není skrze ideální jízdní model.

Smarty.cz
Tagy:
kamiony formule Závodní arkáda
Zdroje:
Electronic Arts
Hry:
GRID Legends
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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