GRID Legends přijde o své online funkce

Pamatujete ještě na GRID Legends? Obecně příjemné závodění opepřené příběhem bylo druhou hrou od Codemasters vydanou už pod křídly Electronic Arts, přičemž se dočkalo poměrně přívětivých recenzí. Nicméně to vypadá, že přišel čas, aby se nad hrou zavřela voda.
EA oznámilo, že 11. září dojde k vypnutí online funkcí hry, kam patří závodění s ostatními hráči napříč platformami, dynamické události, žebříčky a další prvky. Společnost prozatím neuvedla, jestli hra následně zmizí i z digitálních obchodů, ale jelikož ztratí značnou část svého obsahu, dá se to předpokládat.
Nakonec i bez multiplayeru ale GRID Legends stojí za pozornost, protože zajímavě přistupuje k vyprávění příběhu v závodních hrách, kde se vztahy s postavami skvěle přenáší i na závodní dráhu, i když to není skrze ideální jízdní model.