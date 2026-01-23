GreedFall 2 z předběžného přístupu vyběhne za necelé dva měsíce
PC PlayStation 5 Xbox Series

23. 1. 2026 10:34 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Přiznám se, že podobné oznámení jsem nečekal. Francouzští Spiders teprve v listopadu vydali druhou velkou aktualizaci do předběžného přístupu GreedFall 2: The Dying World, aby po novém roce rovnou oznámili datum vydání plné verze, které je nečekaně blízko.

Verze 1.0 vyjde už 12. března nejen na PC, ale též na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, kde si odbude premiéru. Vydavatelství oznámení doprovodilo ukázkou, kde připomíná, že se pokračování odehrává tři roky roky před jedničkou a kromě kolonizační tematiky a rustikálních prvků slibuje rozhovory, volby i budování vztahů s mnoha společníky.

Ošizení nebudete ani o akční stránku, která oproti předchozí hře prošla řádnou proměnou. Nyní připomíná první Dragon Age, takže v šarvátkách využijete taktickou pauzu pro udílení rozkazů vám i spolubojovníkům. Jestli se vám to nechce řešit, nechte umělou inteligenci jednat za sebe.

Chcete-li před vydáním plné verze ještě pár korun ušetřit, PC verze je aktuálně ve 20% slevě.

