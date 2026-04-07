Gray Zone Warfare zaznamenalo nárůst zájmu o 1 076 %

Nedávná obří aktualizace Spearhead brněnskou taktickou střílečku Gray Zone Warfare proměnila téměř k nepoznání, jelikož přidala bohatou porci nového obsahu a důkladně přepracovala existující systémy. Skvělý krok, který přilákal obrovské množství lidí.
V návaznosti na update Madfinger Games uvedlo, že měsíční počet hráčů po vydání vystřelil nahoru o 1 076 %. Denní maximum Gray Zone Warfare povyskočilo na 126 600 lidí, současně ho pak během uplynulého víkendu hrálo až 43 770 odvážlivců naráz.
Navrátivší i nováčci Spearhead označují jako nový začátek, díky němuž je ve hře podstatně víc obsahu. Můžeme jmenovat například 25 nových lokací, osm zbraní, stovky komponent, přes 150 kusů vybavení či další biomy. Potěší rovněž nové i přepracovaný systém úkolů.
O pozitivitě změn svědčí také nedávné uživatelské recenze na Steamu, které v 79 % zvedají palec nahoru. Jestli jste pořízení předběžného přístupu taktické akce odkládali, máte hned několik důvodů se do něj konečně vrhnout. Mezi nimi i aktuální slevovovou akci, díky které Gray Zone Warfare pořídíte o třetinu levněji.