Grand Theft Auto Online stále žije a dostává velkou loupež

Většina hráčů už bedlivě vyhlíží listopad a vydání Grand Theft Auto VI, což ale neznamená, že Rockstar nemyslí na své starší projekty. Ostatně nový díl vyjde zatím bez multiplayerové složky, proto si Grand Theft Auto Online může čile užívat života, třeba s novou velkou loupeží.
The Kortz Center Heist dorazí na servery 14. července, abyste se mohli spojit s tajemným panem „Barvičkou“ a ukrást ta nejvzácnější umělecká díla z titulní galerie. Abyste se do ní mohli vydat, musíte ve svém sídle zrenovovat umělecké studio, kde se budou hromadit padělky a potřebná technika k úspěšné prácičce.
Jak už bývá zvykem, na krádež se můžete vydat klidně i coby osamělý vlk, avšak přizvat si můžete klidně až tři další přátele. V obou případech bude zapotřebí pečlivé plánování a v horších chvílích i hbitá spoušť. Jakmile dojdete k úspěšnému konci, získaná díla si můžete vystavit a užít si tučnou výplatu i několik dalších herních bonusů.