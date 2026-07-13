Grand Theft Auto Online stále žije a dostává velkou loupež
zdroj: Rockstar

Grand Theft Auto Online stále žije a dostává velkou loupež

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13. 7. 2026 10:42 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Většina hráčů už bedlivě vyhlíží listopad a vydání Grand Theft Auto VI, což ale neznamená, že Rockstar nemyslí na své starší projekty. Ostatně nový díl vyjde zatím bez multiplayerové složky, proto si Grand Theft Auto Online může čile užívat života, třeba s novou velkou loupeží.

The Kortz Center Heist dorazí na servery 14. července, abyste se mohli spojit s tajemným panem „Barvičkou“ a ukrást ta nejvzácnější umělecká díla z titulní galerie. Abyste se do ní mohli vydat, musíte ve svém sídle zrenovovat umělecké studio, kde se budou hromadit padělky a potřebná technika k úspěšné prácičce.

Grand Theft Auto Online – The Kortz Center Heist zdroj: Rockstar

Jak už bývá zvykem, na krádež se můžete vydat klidně i coby osamělý vlk, avšak přizvat si můžete klidně až tři další přátele. V obou případech bude zapotřebí pečlivé plánování a v horších chvílích i hbitá spoušť. Jakmile dojdete k úspěšnému konci, získaná díla si můžete vystavit a užít si tučnou výplatu i několik dalších herních bonusů.

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Tagy:
simulace online akční multiplayer
Zdroje:
Rockstar
Hry:
Grand Theft Auto Online
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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