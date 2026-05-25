Gran Turismo 7 přivítá pět vozidel z vytrvalostních závodů
zdroj: Polyphony Digital

25. 5. 2026 15:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Šampionát Gran Turismo World Series 2026 je v plném proudu, kdy o uplynulém víkendu proběhlo jeho 1. kolo. Ideální příležitost, aby Polyphony Digital předvedlo další bezplatnou aktualizaci pro Gran Turismo 7, jejíž záměr je jasný – vytrvalostní závody.

Ve čtvrtek 11. června se ve hře objeví hned čtyři prototypy ze světového šampionátu WEC. Konkrétně půjde o Porsche 963, Peugeot 9X8, Ferrari 499P a BMW M Hybrid V8. Aby iluze oficiálnosti byla kompletní, výčet doplní ještě safety car značky Porsche s herní tematickou livrejí.

Jelikož od vydání základní hry utekly už čtyři roky, možná je dobrý čas si připomenout její kvality s recenzí Patrika Hajdy. Ten byl víceméně spokojený, ačkoliv uznává, že by se série přeci jen už mohla trochu pohnout dopředu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
