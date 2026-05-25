Gran Turismo 7 přivítá pět vozidel z vytrvalostních závodů

Šampionát Gran Turismo World Series 2026 je v plném proudu, kdy o uplynulém víkendu proběhlo jeho 1. kolo. Ideální příležitost, aby Polyphony Digital předvedlo další bezplatnou aktualizaci pro Gran Turismo 7, jejíž záměr je jasný – vytrvalostní závody.
Ve čtvrtek 11. června se ve hře objeví hned čtyři prototypy ze světového šampionátu WEC. Konkrétně půjde o Porsche 963, Peugeot 9X8, Ferrari 499P a BMW M Hybrid V8. Aby iluze oficiálnosti byla kompletní, výčet doplní ještě safety car značky Porsche s herní tematickou livrejí.
Jelikož od vydání základní hry utekly už čtyři roky, možná je dobrý čas si připomenout její kvality s recenzí Patrika Hajdy. Ten byl víceméně spokojený, ačkoliv uznává, že by se série přeci jen už mohla trochu pohnout dopředu.