GOG rozdává kultovní survival horor

V digitálním obchodě GOG můžete zcela zdarma pořídit jeden z úplných základních kamenů survival hororu – původní trilogii Alone in the Dark. Takže pokud vám nevadí syrovost a technická neohrabanost raných devadesátek, je ideální chvíle doplnit si herní vzdělání. Akce trvá do čtvrtečního odpoledne.
Alone in the Dark byl vůbec prvním 3D survival hororem a předběhl Resident Evil o celé čtyři roky. Už v roce 1992 nabídl polygonové postavy v předrenderovaných interiérech, které tehdy působily vyloženě děsivě. Dnes už samozřejmě nejde o realismus, ale spíš o zvláštní, archaickou atmosféru, která je svým způsobem pořád nepříjemná. Zároveň je fér říct, že hraní není úplně jednoduché – tankové ovládání, stacionární kamera a kostrbatý boj dávají i moderním hráčům zabrat.
Pokud by vás trilogie lákala spíš na Steamu, tam je momentálně k dispozici s výraznou slevou, včetně dílu z roku 2008. A stojí za připomenutí i moderní restart série, který v roce 2024 vydalo dnes už neexistující studio Pieces Interactive.