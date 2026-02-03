GOG rozdává kultovní survival horor
zdroj: Foto: Pieces Interactive

3. 2. 2026 9:45 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

V digitálním obchodě GOG můžete zcela zdarma pořídit jeden z úplných základních kamenů survival hororu – původní trilogii Alone in the Dark. Takže pokud vám nevadí syrovost a technická neohrabanost raných devadesátek, je ideální chvíle doplnit si herní vzdělání. Akce trvá do čtvrtečního odpoledne.

Recenze
Alone in the Dark – recenze nemastného, neslaného návratu slavné značky

Alone in the Dark byl vůbec prvním 3D survival hororem a předběhl Resident Evil o celé čtyři roky. Už v roce 1992 nabídl polygonové postavy v předrenderovaných interiérech, které tehdy působily vyloženě děsivě. Dnes už samozřejmě nejde o realismus, ale spíš o zvláštní, archaickou atmosféru, která je svým způsobem pořád nepříjemná. Zároveň je fér říct, že hraní není úplně jednoduché – tankové ovládání, stacionární kamera a kostrbatý boj dávají i moderním hráčům zabrat.

Pokud by vás trilogie lákala spíš na Steamu, tam je momentálně k dispozici s výraznou slevou, včetně dílu z roku 2008. A stojí za připomenutí i moderní restart série, který v roce 2024 vydalo dnes už neexistující studio Pieces Interactive.

Smarty.cz
Zdroje:
PC Gamer, GOG
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
