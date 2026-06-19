Ghost of Yótei se prodává stále dobře

Když v minulém roce vyšlo Ghost of Yótei, řada hráčů titul odepisovala, a to nejen kvůli výrokům hlavní představitelky. Zdá se ale, že vlažnější přijetí neznamená nutně špatné prodeje a hra aktuálně táhne first-party portfolio Sony a celkově už prodala 5 milionů kusů.
Nejde o oficiální čísla, nýbrž o výsledky zprávy společnosti Alinea Analytics. Podle ní pomstychtivé dobrodružství za letošní rok prodalo 1,1 milionu kopií, čímž se stalo za letošní rok prozatímní nejúspěšnější hrou. Druhou pozici s 835 tisíci kusy má trvalka v podobě Gran Turismo 7, třetí MLB The Show 26 prodalo 756 tisíc a čtvrtý Spider-Man 2 necelých 700 tisíc. Téměř dva měsíce starý Saros paběrkuje se 415 tisíci.
Ze zprávy zároveň vyplynulo, že ačkoliv Ghost of Yótei zatím prodalo méně kopií než první díl, zvládá vygenerovat lepší příjmy, jelikož si po delší dobu drží vyšší cenu. Jenom za rok 2026 do kasičky přidalo 77,6 milionů dolarů. Na září se už ale pomalu chystá Wolverine, který si následně letošní prvenství nejspíše uzme s velkým přehledem.