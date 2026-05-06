Geoff Keighley už láká na letošní Summer Game Fest

Legendární výstava E3 je už mrtvá a na její místo usedl Geoff Keighley s akcí Summer Game Fest. V průběhu června nabídne řadu streamů, během nichž přední společnosti i menší týmy představí své novinky. Akce letos probíhá od 5. do 8. června a tradičně ji vykopne hlavní show z Dolby Theatre v Los Angeles.
Na tu už pořadatel láká pompézní ukázkou se zvukovým doprovodem od legendárních The Rolling Stones a připomíná, že půjde o velkolepou akci, kde se fanoušci dozví všechno podstatné o budoucnosti i přítomnosti her. A jelikož minulý rok se sledovanost pohybovala kolem 50 milionů diváků, lze očekávat podobný, ne-li větší zájem.
Vysílání začne ve 23:00 našeho času, přičemž v dalších dnech na to navážou další akce. Například 7. června v 19:00 proběhne Xbox Games Showcase, po jehož skončení bude následovat PC Gaming Show. Zajímavé novinky ale také najdete během Future Games Show o den dříve ve 21:00.