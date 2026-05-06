Geoff Keighley už láká na letošní Summer Game Fest
zdroj: Geoff Keighley

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

6. 5. 2026 12:33 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Legendární výstava E3 je už mrtvá a na její místo usedl Geoff Keighley s akcí Summer Game Fest. V průběhu června nabídne řadu streamů, během nichž přední společnosti i menší týmy představí své novinky. Akce letos probíhá od 5. do 8. června a tradičně ji vykopne hlavní show z Dolby Theatre v Los Angeles.

Na tu už pořadatel láká pompézní ukázkou se zvukovým doprovodem od legendárních The Rolling Stones a připomíná, že půjde o velkolepou akci, kde se fanoušci dozví všechno podstatné o budoucnosti i přítomnosti her. A jelikož minulý rok se sledovanost pohybovala kolem 50 milionů diváků, lze očekávat podobný, ne-li větší zájem.

Vysílání začne ve 23:00 našeho času, přičemž v dalších dnech na to navážou další akce. Například 7. června v 19:00 proběhne Xbox Games Showcase, po jehož skončení bude následovat PC Gaming Show. Zajímavé novinky ale také najdete během Future Games Show o den dříve ve 21:00.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
