Gears of War: E-Day možná unikl termín vydání. Napověděla wrestlingová akce

Očekávaná střílečka Gears of War: E-Day zatím stále nemá oficiální datum vydání, ale nová indicie naznačuje, že by se slovutná série Xboxu mohla vrátit už v září. Napovídá tomu reklama na wrestlingovou událost WWE Triplemanía 34, v jejímž závěru se objevilo logo hry coby jednoho z hlavních partnerů akce. Samotný event proběhne 11. a 13. září v hlavním městě Mexika, což rozjelo spekulace, že by právě v tomto období mohly zamířit na trh i nové Gearsy.
TRIPLEMANÍA por primera ocasión será un evento de DOS NOCHES— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 9, 2026
Samozřejmě nejde o přímé potvrzení, ale načasování dává smysl i v kontextu toho, že se Microsoft chce vyhnout ohromné podzimní konkurenci v podobě Grand Theft Auto VI. E-Day se zároveň chystá odprezentovat v rámci obsáhlého segmentu po červnové Xbox Games Showcase. Série se hodlá vrátit ke kořenům a sází na temnější atmosféru i původní válečný tón, po kterém fanoušci volají od vydání Gears 5.