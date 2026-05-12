Gears of War: E-Day možná unikl termín vydání. Napověděla wrestlingová akce
zdroj: The Coalition

12. 5. 2026 10:48 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Očekávaná střílečka Gears of War: E-Day zatím stále nemá oficiální datum vydání, ale nová indicie naznačuje, že by se slovutná série Xboxu mohla vrátit už v září. Napovídá tomu reklama na wrestlingovou událost WWE Triplemanía 34, v jejímž závěru se objevilo logo hry coby jednoho z hlavních partnerů akce. Samotný event proběhne 11. a 13. září v hlavním městě Mexika, což rozjelo spekulace, že by právě v tomto období mohly zamířit na trh i nové Gearsy.

Samozřejmě nejde o přímé potvrzení, ale načasování dává smysl i v kontextu toho, že se Microsoft chce vyhnout ohromné podzimní konkurenci v podobě Grand Theft Auto VI. E-Day se zároveň chystá odprezentovat v rámci obsáhlého segmentu po červnové Xbox Games Showcase. Série se hodlá vrátit ke kořenům a sází na temnější atmosféru i původní válečný tón, po kterém fanoušci volají od vydání Gears 5

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
