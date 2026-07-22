Gamescom hlásí plné kapacity. Veškerá výstavní plocha je obsazená
zdroj: Vlastní

Gamescom hlásí plné kapacity. Veškerá výstavní plocha je obsazená

22. 7. 2026 12:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Organizátoři Gamescomu 2026 oznámili, že letošní ročník je vůbec poprvé zcela vyprodaný. Veškerá výstavní plocha je obsazená a kvůli rekordnímu zájmu už pořadatelé připravují rozšíření akce pro rok 2027. Největší herní veletrh světa tak navazuje na loňský rekordní ročník a potvrzuje svou pozici hlavního místa setkávání herního průmyslu i milionů fanoušků.

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Podle pořadatelů ze sdružení game – The German Games Industry Association a společnosti Koelnmesse už loňské rozšíření výstavních prostor nestačilo pokrýt rostoucí poptávku vystavovatelů. Mezi nově potvrzené vystavovatele letos patří například Konami, Tencent, Embark Studios, Level Infinite, NC, GIANTS Software nebo Aerosoft. Doplňují už dříve potvrzené společnosti jako Nintendo, Xbox Game Studios, Ubisoft, Electronic Arts, Capcom, Bandai Namco Entertainment, CD Projekt Red nebo SEGA.

Významnou součástí programu bude opět zahajovací show Opening Night Live, kterou budou 25. srpna moderovat Geoff Keighley a Eefje „Sjokz“ Depoortere. Organizátoři už potvrdili, že během přenosu se objeví novinky například o Metru 2039 nebo rozšíření Zaklínače 3: Písně Minulosti.

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Tagy:
Gamescom herní výstava
Zdroje:
Gamescom
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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