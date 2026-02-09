Game Pass možná obohatí další předplatná třetích stran
Game Pass možná obohatí další předplatná třetích stran

9. 2. 2026 14:02

Přestože Game Pass dost možná podkopává úspěch některých her i dlouhodobých sérií, je páteří ekonomického modelu Microsoftu, který za měsíční poplatek nabízí přístup ke slušné knihovně nových i starých her. Společnost nicméně v minulém roce sáhla k razantnímu zdražování, na nějž by mohly navázat další změny.

Tom Warren v jeho obsáhlém článku na The Verge píše o možném experimentu s přidáním dalších služeb třetích stran. Game Pass Ultimate například v současné době dává přístup i ke službám Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics, EA Play a odemyká řadu výhod v League of Legends.

Firma podle všeho také zvažuje sloučení druhé úrovně služby Xbox Game Pass Premium s čistě PC variantou, která po zdražení sama o sobě stojí 369 korun. Kombinace by znamenala zaniknutí PC Game Passu a pravděpodobně i zdražení aktuálního Premium.

Zákazníci se nicméně zatím nemusí bát. Měly by spekulované změna skutečně nastat, dojde na ně nejspíše až v dalším kalendářním roce, jelikož na letošek se žádné obměny nechystají. Ze stejného článku jsme se ale mohli dočíst o tom, že Microsoft chce letos vydat minimálně čtyři velká pokračování, které se ale budou muset popasovat s Grand Theft Auto VI.

