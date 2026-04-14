Game Pass je prý moc drahý. Nová šéfka Xboxu slibuje změny

Předplatné Xbox Game Pass v uplynulých měsících podstatně zdražilo a podle uniklého interního vzkazu (děkujeme The Verge) si je toho vědomý i samotný Microsoft. Nová šéfka Xboxu Asha Sharma v něm údajně přiznává, že je služba momentálně „pro hráče příliš drahá“ a bude v jejím případě ještě potřeba poladit poměr ceny a výkonu, respektive hodnoty. Game Pass má podle ní zůstat klíčovou součástí ekosystému Xboxu, ale současná podoba rozhodně není finální.
Zdražení přitom přišlo relativně nedávno, loni v říjnu tarif Ultimate poskočil na 669 korun měsíčně. Jedním z důvodů razantního zvýšení cen má být zařazení velkých titulů jako Call of Duty: Black Ops 7 do nabídky od prvního dne.
Do budoucna chce nicméně Microsoft službu flexibilně měnit a třeba i experimentovat s novými modely předplatného. Jak přesně budou změny vypadat, zatím není jasné, ale je zjevné, že současný tlak na cenu firma nemůže ignorovat. Sharma se každopádně razantnějších změn strategie nebojí, od svého únorového nástupu už kupříkladu potichu ukončila marketingovou kampaň „Toto je Xbox“ a pro příští generaci slibuje nejvýkonnější konzoli na trhu.