Frontier chystá nový tycoon ze série Planet. Komunita už hádá jeho zaměření

Britské studio Frontier Developments má vedle oznámeného Planet Zoo 2 a nového rozšíření pro Jurassic World Evolution 3 rozpracovaný ještě jeden projekt. Jak firma nenápadně prozradila nejprve na svém Discordu a následně i ve finanční zprávě pro investory, vzniká zcela nová značka ze světa manažersko-budovatelských simulací. Nepůjde přitom o další pokračování Planet Coaster ani Planet Zoo, vývojáři lákají na „úplně nové prostředí“, které však zachová důraz na kreativitu a správu komplexních systémů v propracované simulaci.
O samotné hře zatím nevíme prakticky nic, finanční zpráva nicméně naznačuje alespoň období vydání mezi květnem 2027 a květnem 2028. Nekonkrétní oznámení ale rozproudila spekulace komunity fanoušků tycoonů, mezi nejčastěji poptávanými možnostmi se objevuje správa vlastního hotelového resortu, muzea či filmových studií, která by mohla navázat na odkaz dnes už téměř zapomenuté strategie The Movies.