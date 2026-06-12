Frontier chystá nový tycoon ze série Planet. Komunita už hádá jeho zaměření
zdroj: Frontier Developments

Frontier chystá nový tycoon ze série Planet. Komunita už hádá jeho zaměření

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 6. 2026 11:54 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Britské studio Frontier Developments má vedle oznámeného Planet Zoo 2 a nového rozšíření pro Jurassic World Evolution 3 rozpracovaný ještě jeden projekt. Jak firma nenápadně prozradila nejprve na svém Discordu a následně i ve finanční zprávě pro investory, vzniká zcela nová značka ze světa manažersko-budovatelských simulací. Nepůjde přitom o další pokračování Planet Coaster ani Planet Zoo, vývojáři lákají na „úplně nové prostředí“, které však zachová důraz na kreativitu a správu komplexních systémů v propracované simulaci.

O samotné hře zatím nevíme prakticky nic, finanční zpráva nicméně naznačuje alespoň období vydání mezi květnem 2027 a květnem 2028. Nekonkrétní oznámení ale rozproudila spekulace komunity fanoušků tycoonů, mezi nejčastěji poptávanými možnostmi se objevuje správa vlastního hotelového resortu, muzea či filmových studií, která by mohla navázat na odkaz dnes už téměř zapomenuté strategie The Movies

Smarty.cz
Tagy:
zoo strategie dinosauři zoologická zahrada adaptace jurský svět tycoon Jurassic World Evolution (série)
Zdroje:
Frontier Developments
Hry:
Jurassic World Evolution 3 Planet Zoo 2
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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