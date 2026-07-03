Frictional Games odložili sci-fi adventuru Ontos
zdroj: Kepler Interactive

Frictional Games odložili sci-fi adventuru Ontos

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 7. 2026 10:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Frictional Games si asi spojíte hlavně se sériemi Amnesia a Penumbra. Hororově adventurní klenoty jim zajistily dost financí na další vývoj, přičemž letos měli do světa vypustit zajímavou sci-fi novinku Ontos. Nakonec na naše obrazovky zamíří až příští rok.

„Ontos je naše dosud nejambicióznější hra, a to jak do velikosti a rozsahu, tak i hloubky a vrstevnatosti příběhu a hratelnosti. Abychom tuto vizi mohli naplnit, rozhodli jsme se posunout vydání na rok 2027. Těšíme se, že vám brzy přineseme další novinky,“ napsalo studio na sociální sítě.

zdroj: Kepler Interactive

Průzkum tajemného měsíčního hotelu tak musíte na nějakou dobu odložit, stejně jako zdejší morálně pochybné experimenty. Třeba ale právě tento dodatečný čas pomůže k tomu, aby duchovní nástupce vynikající Somy dostál očekávání. Stále pak platí vydání na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
horor sci-fi
Zdroje:
Frictional Games
Hry:
Ontos
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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