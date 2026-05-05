Forza Horizon 6 bude mít největší soundtrack série. Láká na Linkin Park i Babymetal
5. 5. 2026 10:13 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Závodní série Forza Horizon zavítá už zaanedlouho do vysněného Japonska a podle všeho bude nový díl po všech stránkách plný obsahu. Podle vývojářů z Playground Games bude rádio ve hře obsahovat vůbec největší soundtrack v historii série, plný slaavných jmen.

Hudební doprovod bude rozdělený do devíti rádiových stanic, které pokryjí široké spektrum stylů. Od drum'n'bass přes indie rock až po j-pop. Mezi interprety se objeví například hvězdy místní scény Babymetal, numetalovou stálici Linkin Park nebo Calvina Harrise.

Vedle hudby už vývojáři zveřejnili i technické detaily. Hra je hotová a hráči si ji mohou začít předem stahovat na PC a Xboxu Series X/S. Připravit si ale budete muset dost místa, velikost instalace se pohybuje od 130 GB na slabší konzoli až po 160 GB na počítači, kde je navíc doporučené SSD. Na konzolích budou k dispozici dva grafické režimy. Xbox Series S nabídne 1440p při 30 FPS nebo 1080p při 60 FPS, zatímco silnější Xbox Series X zvládne nativní 4K při 30 FPS a dynamické 4K při 60 FPS.

Forza Horizon 6 vychází 19. května.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Office Manager - Oznámení
