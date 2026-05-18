Forza Horizon 6 boduje se svou nejdražší edicí
18. 5. 2026 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Že je Forza Horizon 6 tradiční závodní kvalitou, jste se už mohli přesvědčit díky Patrikově recenzi. Proto vás asi nepřekvapí, že hře se daří ještě před jejím běžným vydáním, kdy se řada hráčů rozhodla sáhnout po nejdražší edici, nebo na ni alespoň upgradovali v rámci možností předplatitelské služby Game Pass.

Kromě jiného to znamená, že čistě na Steamu maximum najednou připojených hráčů čítalo slušných 181 775 lidí. Když se navíc podíváte na aktuální žebříček u jednoho z prvních závodů, můžete z něho vydedukovat počet celkových hráčů, který už překročil 1,2 milionu závodníků.

Je proto jasné, že Forza Horizon 6 si na nezájem lidí stěžovat nemůže a se zítřejším startem základní edice počty i prodeje exponenciálně porostou. Díky těmto statistikám už některé weby reportují, že hra vydělala minimálně 140 milionů dolarů. Jde nicméně o opravdu hrubý odhad, jelikož počítá pouze s nákupy samotné edice (119,99 eur), nikoliv s levnější možností zmíněného upgradovacího balíčku, který je dostupný předplatitelům Game Passu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
