Filmová adaptace Dead by Daylight našla režiséra
zdroj: tisková zpráva

Filmová adaptace Dead by Daylight našla režiséra

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15. 6. 2026 12:29 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Dead by Daylight nedávno oslavilo své 10. výročí, čímž hra tak trochu otevírá novou kapitolu velkými plány. Jednou ze součástí je filmová adaptace, k jejímuž oznámení došlo už před nějakou dobou, ale nyní konečně dostává konkrétnější obrysy.

Do režisérské židle v tomto případě usedne Þórður Pálsson. Ten má ve své filmografii především mysteriózní The Damned, kde zjevně nabral dostatek zkušeností, aby mu projekt svěřili. Větší naději ale v očích hororových fanoušků vzbuzuje přítomnost Alexandreho Ajy. Šikovný tvůrce proslavený povedeným remakem Hory mají oči a jatkami z Piraňa 3D v tomto případě bude jedním ze dvou lidí, kteří se postarají o scénář.

zdroj: Behaviour Interactive

Druhým je David Leslie Johnson-McGoldric, který zase rád spolupracuje s Jamesem Wanem a byl u vzniku posledních třech dílů série V zajetí démonů, ale také třeba u Aquamana. Datum premiéry a konkrétnější informace o příběhu jako takovém se ovšem zatím drží pod pokličkou, jelikož jsou práce teprve na začátku.

Smarty.cz
Tagy:
horor asymetrický multiplayer
Zdroje:
Behaviour Interactive
Hry:
Dead by Daylight
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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