Filmová adaptace Dead by Daylight našla režiséra

Dead by Daylight nedávno oslavilo své 10. výročí, čímž hra tak trochu otevírá novou kapitolu velkými plány. Jednou ze součástí je filmová adaptace, k jejímuž oznámení došlo už před nějakou dobou, ale nyní konečně dostává konkrétnější obrysy.
Do režisérské židle v tomto případě usedne Þórður Pálsson. Ten má ve své filmografii především mysteriózní The Damned, kde zjevně nabral dostatek zkušeností, aby mu projekt svěřili. Větší naději ale v očích hororových fanoušků vzbuzuje přítomnost Alexandreho Ajy. Šikovný tvůrce proslavený povedeným remakem Hory mají oči a jatkami z Piraňa 3D v tomto případě bude jedním ze dvou lidí, kteří se postarají o scénář.
Druhým je David Leslie Johnson-McGoldric, který zase rád spolupracuje s Jamesem Wanem a byl u vzniku posledních třech dílů série V zajetí démonů, ale také třeba u Aquamana. Datum premiéry a konkrétnější informace o příběhu jako takovém se ovšem zatím drží pod pokličkou, jelikož jsou práce teprve na začátku.