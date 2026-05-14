Film the Legend of Zelda posouvá datum premiéry

Nintendo mění plány kolem hraného filmu The Legend of Zelda. Společnost oznámila, že premiéra nakonec nastane dřív, než se původně čekalo – nově je film celosvětově naplánovaný na 30. dubna 2027. Informaci zveřejnil přímo Šigeru Mijamoto prostřednictvím aplikace Nintendo Today! a na sociálních sítích firmy. Ve svém krátkém vyjádření vysvětlil, že datum bylo posunuto z původního 7. května o týden dopředu.
Projekt má za sebou už několik změn termínu. Film byl oznámen v listopadu 2023 a původně měl dorazit do kin v březnu 2027. Loni v červnu ale Nintendo přiznalo produkční komplikace a premiéru odsunulo na květen. Teď se naopak termín znovu posouvá, tentokrát směrem dopředu.